İstanbul'da camiler yolda mahsur kalanlar için açık tutuluyor
AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle araçların mahsur kaldığı güzergahlarda bulunan 71 caminin açık tutulduğunu bildirdi.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle araçların mahsur kaldığı güzergahlarda bulunan 71 caminin açık tutulduğunu bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, araçların mahsur kaldığı yol güzergahlarında bulunan 71 camimiz açıktır. Yolda kalan hemşerilerimiz camilerimize de tahliye edilmektedir." ifadelerini kullandı.
AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri