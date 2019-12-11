İstanbul'da camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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İstanbul'da camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Şişli'de, camiden hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.

11.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:54
İstanbul'da camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

'de, camiden hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.

Şişli ekipleri, 'ndeki bir camiden hırsızlık görüntülerinin medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin R.Y olduğunu belirledi.

Yaşı küçük şüphelinin Eyüpsultan ilçesindeki bir yetiştirme yurdunda yaşadığını tespit eden polis, R.Y'yi belirtilen adreste yakaladı.

Zanlının, 2 iş yerinden ve kurumdan hırsızlıktan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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