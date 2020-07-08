İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada

Beyoğlu'nda sevgilisiyle gezdiği esnada kendisine laf atan genç tarafından darp edilen şahıs, arkadaşlarını toplayarak geri geldiği cami avlusunda dehşeti yaşattı.

İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada
08.07.2020 12:24 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:32

Beyoğlu'nda sevgilisiyle gezdiği esnada kendisine laf atan genç tarafından darp edilen şahıs, arkadaşlarını toplayarak geri geldiği cami avlusunda dehşeti yaşattı. Şahıs kendisine laf atan şahsı tabancayla yaralarken, arkadaşları da tekme tokat dövdü. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 1 Haziran Pazartesi günü saat 23.50 sıralarında Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre semtteki bir caminin avlusunda oturan İsmail Ç., sokakta sevgilisiyle gezen genç bir şahsa laf etti. Şahıs karşılık vermesi üzerine İsmail Ç. tarafından darp edildi. Bunun üzerine şahıs sevgilisiyle birlikte sokaktan uzaklaştı. Durumu kendine yediremeyen genç bir süre sonra arkadaşlarını da toplayarak sokağa geri geldi. Cami avlusunda oturan İsmail Ç. ile Ç.'nin darp ettiği genç arasında kavga çıktı.

Bacağından vurup öldüresiye dövdüler

Kavgada genç, İsmail Ç.'yi tabancayla bacağından yaraladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan İsmail Ç. bir süre sonra yere düştü. Peşlerinden gelen saldırgan grup, Ç.'yi yerde dakikalarca tekme tokat darp etti. Olayın ardından şahıslar koşarak kayıplara karışırken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ateş açılmasıyla avludakiler koşarak kaçıyor. Bacağından yaralanan genç ise bir süre topalladıktan sonra yere yığılıyor. Hemen arkasından gelen saldırganlar genci tekme ve tokatlarla darp ediyor. Genci silahla yaralayan saldırgan ise elindeki tabancayı sallıyor. Şahıslar ardından avludan kaçıyor.

Polis saldırganların peşinde

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı İsmail Ç.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görgü şahitlerinin de ifadelerine başvuran polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"Kız arkadaşına laf adınca gururuna yedirememiş"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Kız arkadaşına laf atmışlar, küfrü kaldıramayınca dayanamamışlar arkadaşlarını toplayıp geliyor. Daha sonra da arkadaşı bacaklarından yaralayıp olay yerinden uzaklaşıyorlar. Darp ve yaralama var ama olayın öncesinde vuran kişinin kız arkadaşına laf atmışlar. O da kız arkadaşı yanında olunca gururuna yedirememiş" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada 3. Sayfa
İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı Ekonomi
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım Magazin
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Magazin
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu Ekonomi
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Oyuncu İlay Erkök'ten şoke eden itiraf: Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
Oyuncu İlay Erkök'ten şoke eden itiraf: Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Süleyman Soylu Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Cem Davran Kemal Sunal Demet Özdemir
Spor Falcao İrfan Buz Ali Palabıyık Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Başakşehir
Şu an buradasınız: İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 12:32:51. #1.14#
title