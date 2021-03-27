İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası Van'da bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde yol kontrolünde durdurulan bir araçta ele geçirilen 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyasının İstanbul'da bir evden çalındığı tespit edildi.