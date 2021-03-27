İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası Van'da bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası Van'da bulundu

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası Van'da bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde yol kontrolünde durdurulan bir araçta ele geçirilen 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyasının İstanbul'da bir evden çalındığı tespit edildi.

Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti

Van'ın Erciş ilçesinde yol kontrolünde durdurulan bir araçta ele geçirilen 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyasının İstanbul'da bir evden çalındığı tespit edildi.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıakçagedik Jandarma Uygulama Noktası'nda, 34 TS 4554 plakalı aracı durdurarak arama yaptı.

Ekipler, araçta buldukları 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyasının İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir evden çalındığını belirledi.

Gözaltına alınan A.Ç ile H.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Caner Erkin Burak Yılmaz Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası Van'da bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 13:27:58. #1.14#
title