İstanbul'da çaldıkları kamyonetlerle iş yeri soyan suç şebekesi çökertildi
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İstanbul'da çaldıkları kamyonetlerle iş yeri soyan suç şebekesi çökertildi

İstanbul'da farklı ilçelerde kamyonet ve minibüs çalan ve bu çalıntı araçlarla iş yerleri ve otolardan hırsızlık yapan 10 kişi polis tarafından yakalandı.

İstanbul'da çaldıkları kamyonetlerle iş yeri soyan suç şebekesi çökertildi
09.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:38

İstanbul'da farklı ilçelerde kamyonet ve minibüs çalan ve bu çalıntı araçlarla iş yerleri ve otolardan hırsızlık yapan 10 kişi polis tarafından yakalandı. Toplam 19 farklı suça karışan suç şebekesinde 18 yaşını doldurmamış şahısların olduğu da öğrenildi. Şahısların kamyonet çaldığı ve çalıntı kamyonetle iş yerinde hırsızlık yapmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da faaliyet gösteren bir suç şebekesinin Ümraniye, Ataşehir, Pendik, Maltepe ve Kadıköy'de farklı tarihlerde kamyonet ve minibüs tipi araçları çalmaları üzerine polis harekete geçti. Şahısların çaldıkları kamyonet ve minibüslere yine benzer araçlardan çaldıkları çalıntı plakaları taktıkları, bu araçlarla farklı iş yerlerinden ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Toplam 11 şüpheliden oluşan suç örgütünün 9 adet oto hırsızlığı, 7 plaka hırsızlığı, 2 iş yerinden hırsızlık ve 1 otodan hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Suç örgütü üyelerince çalındığı tespit edilen 9 adet çalıntı araç çeşitli tarihlerde polis tarafından ele geçirildi. Suç örgütü faillerinin yakalanarak suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla Ümraniye ve Maltepe'de 07 Temmuz 2020 günü eş zamanlı yapılan operasyonda 5 kişi yakalanırken, diğer 5 kişi de farklı tarihlerde yakalandı. Yakalanan şahıslardan Ferhat Ü., ile yaşı küçük olan E.E., U.K., E.E., E.K. isimli şahısların tutukluluk hali devam ederken, Ümit C. Emre C. ile yaşı küçük Y. K., E. K. ve R. B. isimli şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma, oto hırsızlığı-iş yerinden hırsızlık suçları sebebiyle savcılığa gönderildi.

Hırsızlık mağdurlarından Oğuz Kayakurt, "Ben bir firmada dağıtım görevlisiyim. Dağıtım esnasında bir sanayi sitesine girdim. Bir dükkanın önüne aracımı park ettim. Aracı stop ettim ama anahtarı üzerinde bıraktım. Araçtan indim kargoyu verdim. O esnada dışarı çıkarken aracımın ufak ufak hareket ettiğini gördüm. Dükkandan görevlilerin aracı az ileri aldığını düşündüm o esnada içeriden araba çıkıyordu sonra baktığımda 15, 16 yaşlarında esmer bir çocuğun direksiyonda olduğunu gördüm. Pesinden koştum ama yetişemedim. O anda bir motosikletin arkasına atlayarak yakalamaya çalıştık ama çok hızlıydı gözden kaybettik. Olay böyle oldu sonrasında kayıtlardan izlediğimiz kadarıyla zaten bunlar bir örgütmüş. Ben daha arabadan inmeden onun önünden geçerken beni takip etmeye başlıyor. Araba camının önünde paketler vardı. Aracın Kargo arabası olduğu belli oluyordu. Yaklaşık elli metre koşarak geliyor ben içeri girdiğim anda arabanın etrafından dolaşıp geliyor. Kontağı üzerinde görüyor ve arabayı alarak hızla gözden kayboluyor. Bizim gibi arabası çalınan birisi bize yardım etti. Aynı muhitte yaşanan olaylar bunlar. Polis ekipleri sağ olsun geniş çaplı bir çalışma ile çeteyi çökertti. Polis ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Arabamıza kavuştuk çok mutluyum" diye konuştu.

Öte yandan şahısların park halindeki bir kamyoneti çaldığı ve çalıntı kamyonetle iş yerini soymaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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