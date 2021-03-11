Çaldığı araç plakasının takibiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
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Çaldığı araç plakasının takibiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

11.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:58

İstanbul'da çaldığı araç plakasının izinin sürülmesiyle yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İstanbul'da çaldığı araç plakasının izinin sürülmesiyle yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3-4 Mart'ta Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde meydana gelen 2 iş yerinden hırsızlık, 1 hırsızlığa teşebbüs ve 2 açıktan hırsızlık konularıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin hırsızlığı araç plakası çalarak gerçekleştirdiklerini tespit eden ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Araştırmalar neticesinde dikiz aynası kırık olduğu belirlenen aracın Esenyurt'un Balıkyolu Mahallesi'nde park halinde bulunduğu tespit edildi.

Takibe alınan araca binmek üzere yaklaşan ve bahse konu olayın şüphelilerinden olduğu tespit edilen N.C. (20), 9 Mart'ta yakalandı.

Şüpheli N.C.'nin, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Çaldığı araç plakasının takibiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
Çaldığı araç plakasının takibiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
Çaldığı araç plakasının takibiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
Çaldığı araç plakasının takibiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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