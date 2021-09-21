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İstanbul'da çakarlı araçlara göz açtırılmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da çakarlı araçlara göz açtırılmıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşından bugüne kadar mega kentte yapılan çakarlı araç denetimlerinde 15 bin 762 araç kontrol edilirken, bin 753 araca cezai işlem uygulandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşından bugüne kadar mega kentte yapılan çakarlı araç denetimlerinde 15 bin 762 araç kontrol edilirken, bin 753 araca cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul genelinde aralıksız olarak "Çakarlı Araç Denetimi" yapılmaya devam ediliyor. 20 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında 2 bin 557 araç denetlenirken, 268 hususi araç, 16 minibüs olmak üzere toplam 284 araca cezai işlem uygulandı. Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimlerde ise 2 bin 359 araç denetlenirken, 248 hususi araç, 14 minibüs olmak üzere toplam 262 araca sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Öte yandan 1 Ocak-20 Eylül tarihleri arasında toplam 15 bin 782 araç denetlenmiş olurken, bin 671 hususi araç, 82 minibüs olmak üzere toplam bin 753 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - İSTANBUL

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