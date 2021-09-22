İstanbul'da çakarlı araçlara denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da çakarlı araçlara denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İstanbul'da çakarlı araçlara denetim İstanbul'da usulsüz çakar ve siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İSTANBUL (İHA) - - İstanbul'da çakarlı araçlara denetim

İSTANBUL - İstanbul'da usulsüz çakar ve siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Kavacık Tem Otoyolu'nda yapılan denetimlerde çakar-siren tertibatı bulunan araçlar durdurulurken, cam filmi bulunan otomobil sürücüsüne ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, TEM Otoyolu Kavacık mevkii FSM Köprüsü istikametinde oluşturulan kontrol noktasında çakar kullanan araçlar durdurularak denetlendi. Sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanması yasağına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Ekipler, denetimler sırasında otomobilinde cam filmi bulunan otomobil sürücüsüne de ceza kesti.

İstanbul'da çakarlı araçlara denetim

İstanbul'da çakarlı araçlara denetim

İstanbul'da çakarlı araçlara denetim

İstanbul'da çakarlı araçlara denetim

İstanbul'da çakarlı araçlara denetim
İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Son Dakika Haberleri
Sevgilisi tarafından terk edilen 17 yaşındaki genç, otoyol köprüsünden atladı

Sevgilisi tarafından terk edilen 17 yaşındaki genç, otoyol köprüsünden atladı

 Ukraynalı eşinin yüzünü falçatayla doğrayan kocaya iyi hal indirimi

Ukraynalı eşinin yüzünü falçatayla doğrayan kocaya iyi hal indirimi

 TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi

TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Buray İrem Derici Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da çakarlı araçlara denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 13:07:46. #1.17#