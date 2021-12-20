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"Çakarlı araç" denetimi yapıldı

AA / Hasan Hüseyin Kul - Haberler | Güncel

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası TEM Kuzey Yol Kavacık Köprüsü katılımı FSM istikametinde çakar kullanan araçları durdurdu.

Denetimde çakar kullanan sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Uygulama sırasında emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere 1339 lira ve araçlarına uygunsuz cam filmi takan sürücülere de 314 lira ceza kesildi.

Özel bir hastanenin hasta nakil aracının, içinde hasta olmamasına rağmen geçiş üstünlüğünü kullanması ve emniyet şeridine girmesinden dolayı 1627 lira ceza uygulandı.

Çakarlı araç denetimi yapıldı

Çakarlı araç denetimi yapıldı

Çakarlı araç denetimi yapıldı

Çakarlı araç denetimi yapıldı

Çakarlı araç denetimi yapıldı

Çakarlı araç denetimi yapıldı

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AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri

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