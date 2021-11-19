İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi yapıldı - Haberler
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İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi yapıldı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ve resmi trafik polisleri, Maltepe D-100 kara yolu İdealtepe bölgesinde çakar kullanan araçları durdurdu.

Denetimde, çakar kullanan sürücülerin evrakı kontrol edilirken usulsüz çakar takarak emniyet şeridini ihlal ettikleri belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

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AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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