İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi yapıldı
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.
MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ve resmi trafik polisleri, Maltepe D-100 kara yolu İdealtepe bölgesinde çakar kullanan araçları durdurdu.
Denetimde, çakar kullanan sürücülerin evrakı kontrol edilirken usulsüz çakar takarak emniyet şeridini ihlal ettikleri belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.
AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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