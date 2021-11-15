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İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi yapıldı

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
İstanbul'da

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ve resmi trafik polisleri, Tem Otoyolu Ataşehir Köprülü Kavşağı Ankara yönünde çakar kullanan araçları durdurdu. Denetimde çakar kullanan sürücülerin evrakı kontrol edildi.

Denetimler sırasında ayrıca emniyet şeridi ihlali yapan 7 sürücüye bin 339'ar lira, araçlarında uygunsuz olarak cam filmi takan 2 sürücüye de 314'er lire ceza kesildi.

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AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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