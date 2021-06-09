"Çakarlı araç" denetimi
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"Çakarlı araç" denetimi

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında, çakar kullanan araçları durdurdu.

Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen çakarlı araçlarda yapılan denetimlerde, evrak kontrolü gerçekleştirildi.

Ayrıca ekipler, Bağcılar Basın Ekspres yolunda oluşturdukları kontrol noktasında da denetim yaptı. Ekipler, usulüz çakar kullandığı ve araç muayenesi olmadığı tespit edilen kişiye 2 bin 992 lira ceza kesti.

'Çakarlı araç' denetimi
'Çakarlı araç' denetimi
'Çakarlı araç' denetimi
'Çakarlı araç' denetimi
'Çakarlı araç' denetimi
'Çakarlı araç' denetimi
'Çakarlı araç' denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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