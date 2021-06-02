İstanbul'da çakarlı araç denetimi: 899 araca 1 milyon 203 bin 761 TL ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi: 899 araca 1 milyon 203 bin 761 TL ceza kesildi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi: 899 araca 1 milyon 203 bin 761 TL ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da polis ekipleri, 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında çakarlı araçlara gerçekleştirdiği denetimlerde 899 araca 1 milyon 203 bin 761 TL idari para cezası uyguladı.

İstanbul'da polis ekipleri, 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında çakarlı araçlara gerçekleştirdiği denetimlerde 899 araca 1 milyon 203 bin 761 TL idari para cezası uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında, 1 Ocak - 31 Mayıs tarihleri arasında çakar araç kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmediğini de denetleyen ekipler, sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti. Denetimler sırasında 899 araca 1 milyon 203 bin 761 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, işlem yapılan araçlara tertibatı sökerek uygun hale getirilmesi için 1 gün süre ile izin belgesi verildi. 1 yıl içinde 3 defa işlem gören araçlar ise 15 gün süreyle trafikten men edildi. - İSTANBUL

İstanbul'da çakarlı araç denetimi: 899 araca 1 milyon 203 bin 761 TL ceza kesildi
İstanbul'da çakarlı araç denetimi: 899 araca 1 milyon 203 bin 761 TL ceza kesildi
İstanbul'da çakarlı araç denetimi: 899 araca 1 milyon 203 bin 761 TL ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Babasını öldürüp 8 kişiyi de yaralayan şahıs, tutuklandı
Babasını öldürüp 8 kişiyi de yaralayan şahıs, tutuklandı
Dilencinin sakladığı paralar yanındaki bebek bezinin içinde çıktı
Dilencinin sakladığı paralar yanındaki bebek bezinin içinde çıktı
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptıran polis dehşet saçtı
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptıran polis dehşet saçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Antony Blinken Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Alişan Müge Anlı Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da çakarlı araç denetimi: 899 araca 1 milyon 203 bin 761 TL ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 10:27:14. #1.14#

title