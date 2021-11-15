İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Ataşehir Tem Otoyolu'nda yapılan denetimlerde çakar-siren tertibatı bulunan araçlar durduruldu. Denetimler sırasında cam filmi bulunan ve emniyet şeridi ihlali yapan otomobil sürücülerine ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir TEM Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar kullanan araçları durdurarak denetledi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Ekipler cam filmi bulunan 2 otomobil sürücüsüne ayrı ayrı 314 lira ve emniyet şeridi ihlal eden 7 sürücüye de 1339 lira cezai işlem uyguladı.

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İstanbul'da sis yeniden etkili oldu, görüş mesafesi çok azaldı

İstanbul'da sis yeniden etkili oldu, görüş mesafesi çok azaldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (1)

 Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title