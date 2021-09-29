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İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da çakarlı araç denetimi Ceza yiyen sürücü basın mensuplarını tehdit etti Kağıthane Hasdal Tem otoyolunda usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da çakarlı araç denetimi

Ceza yiyen sürücü basın mensuplarını tehdit etti

İSTANBUL - Kağıthane Hasdal Tem otoyolunda usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimde bir sürücüye otomobilinde çakar bulundurmaktan bin 339TL ceza kesilince öfkeli sürücü kameraların kapalı olduğu bir anda basın mensuplarını tehdit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolu Hasdal mevkiinde oluşturulan kontrol noktasında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi. Yapılan denetimler kapsamında çakarlı araç kullananlar, emniyet şeridini kullananlar denetlenirken bir sürücüye aracında usulsüz çakar bulundurmaktan bin 339 TL para cezası kesildi. Kesilen cezaya ve kendisinin görüntülenmesine öfkelenen 34 TC 9699 plakalı araç sürücüsü, sinirini basın mensuplarından çıkardı. Sinirlenen sürücü kameraların kapalı olduğu bir anda basın mensuplarını tehdit etti. Sürücü daha kontrol noktasından uzaklaştı.

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi
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