İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi - Haberler
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İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel
İstanbul'da

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Avrupa Yakası TEM kara yolu Levent bağlantı noktasında çakar kullanan araçları durdurdu.

Denetlemede çakar kullanan sivil araç olmadığı görülürken, emniyet kemeri takmayan ya da emniyet şeridini ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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