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İstanbul'da çakarlı araç denetimi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Kavacık Tem Otoyolu'nda yapılan denetimlerde çakar-siren tertibatı bulunan araçlar durduruldu. Denetimler sırasında cam filmi bulunan otomobil sürücülerine ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Kavacık mevki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde oluşturulan kontrol noktasında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Ekipler denetimler sırasında cam filmi bulunan otomobil sürücülerine ceza kesildi.


İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

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