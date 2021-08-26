İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İsa ALMAÇAYIR / İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İsa ALMAÇAYIR/ İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Kavacık TEM Otoyolu'nda yapılan denetimde bir sürücüye otomobilinde çakar bulundurmak, kullanmak ve emniyet şeridini ihlal etmekten 4 bin 17 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Kavacık mevki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde oluşturulan kontrol noktasında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında 06 FV 2786 plakalı otomobil sürücüsüne çakar bulundurmak, kullanmak ve emniyet şeridi ihlal etmekten 4 bin 17 lira ceza kesildi.

Ekipler denetimler sırasında abartı egzoz ve cam filmi bulunan otomobil sürücülerine de ceza kesti. Otomobilinde cam film olmasından ceza kesilen Muhammet Balbay "Nerdeyse bütün araçlarda cam film var. Bizimkisi fazla göze batıyormuş. 600 lira ceza kesildi" diye konuştu. Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı