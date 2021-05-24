İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi
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İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi

İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da polis, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul'da polis, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.

Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmediğini de denetleyen ekipler, 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimler kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde içinde hasta bulunmadığı halde emniyet şeridini kullanan 2 ambulans sürücüsüne "emniyet şeridi ihlali" suçundan bin 339'ar lira ceza kesildi.

İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi
İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi
İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi
İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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