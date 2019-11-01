İstanbul'da Çakar lamba uygulaması

İstanbul'da Çakar lamba uygulaması

İstanbul'da Çakar lamba uygulamasıİSTANBUL- Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul polisi birçok noktada çakarlı araçlara yönelik uygulama yapıyor.

01.11.2019 09:31

İstanbul'da Çakar lamba uygulaması

İSTANBUL- Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul polisi birçok noktada çakarlı araçlara yönelik uygulama yapıyor. Usulsüz şekilde çakar lamba kullandıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Kaynak: İHA

VİDEO: İstanbul'da Çakar lamba uygulaması
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