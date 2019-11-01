İstanbul'da Çakar lamba uygulaması
İstanbul'da Çakar lamba uygulamasıİSTANBUL- Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul polisi birçok noktada çakarlı araçlara yönelik uygulama yapıyor.
01.11.2019 09:31
İstanbul'da Çakar lamba uygulaması
İSTANBUL- Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul polisi birçok noktada çakarlı araçlara yönelik uygulama yapıyor. Usulsüz şekilde çakar lamba kullandıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulanıyor.
Kaynak: İHA
VİDEO: İstanbul'da Çakar lamba uygulaması