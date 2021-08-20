İSTANBUL'DA ÇAKAR DENETİMLERİNDE 1461 ARACA CEZA KESİLDİ

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yılbaşından bu yana yaptığı çakar-siren denetimlerinde usulsüz çakar kullanan yüzlerce araca ceza kesildi.

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yılbaşından bu yana yaptığı çakar-siren denetimlerinde usulsüz çakar kullanan yüzlerce araca ceza kesildi. Yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde 7 bin 114 adet araç kontrol edilirken, bu araçlardan çakar ve siren kullanan bin 461 araca cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, İstanbul'daki usulsüz çakar ve siren kullanan araçlara yönelik çalışmaları aralıksız sürerken, yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde rekor cezalar uygulandı. İl genelinde 01.01.2021-20.08.2021 tarihleri arasında çakar-tepe lambalı ve siren tertibatlı araçlar üzerine yapılan denetimlerde; toplam 7 bin114 adet araç kontrol edilirken, bu araçlardan bin 461 adet araca yetkisiz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmaktan bin 339'ar lira para cezası uygulandı. Ayrıca aynı usulsüz uygulamalara devam ettiği tespit edilen 25 araç ise trafikten men edildi.

Denetlemelerini aralıksız sürdüren ekipler, Ağustos ayı içerisinde ise toplam 932 araç kontrol ederken, bu araçlardan çakar kullanan 127 adet araca yine yetkisiz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak ceza uygulandı. Bu denetimlerde 6 adet araç ise usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmaktan dolayı trafikten 15 gün süreyle men edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin önümüzdeki günlerde de denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı