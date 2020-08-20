İSTANBUL'DA ÇAKAR DENETİMİ -2 Zincirlikuyu Şahin BOZKURT İSTANBUL DHATrafik ekipleri şehrin birçok noktasında çakar denetimleri yaptı.

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Trafik ekipleri şehrin birçok noktasında çakar denetimleri yaptı. Denetimlerle trafikte yetkisi olmadığı halde aracına çakar taktıran vatandaşların sahte çakar kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Trafikte tepe lambası ve çakar kullananlara yönelik olarak harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri şehrin birçok noktasında denetim yaptı. Yetkisiz çakar kullananlara cezai işlem uygulandı.

Zincirlikuyu Beşiktaş istikametinde ve Basın ekspres Yolu'nda yapılan denetimlerde yetkisiz çakar kullananlara rastlanmadı.

EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAN İKİ SÜRÜCÜYE CEZA YAZILDI

Denetim noktalarından biri de Maltepe D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiiydi. Trafik polisleri emniyet şeridini kullanan araçları durdurdu. Ekipler tepe lambası açık olan sürücülere kimlik ve koruma kararı belgesi kontrolü yaptı. Emniyet şeridini kullanarak ilerleyen iki kişiye toplam 2 bin 116 lira ceza kesildi.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA