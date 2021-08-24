İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İSTANBUL'da polis, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İSTANBUL'da polis, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası D 100 Karayolu Kozyatağı'nda oluşturulan kontrol noktasında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi. Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmediği de denetlendi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler kapsamında, emniyet kemeri takmayan, emniyet şeridi ihlali yapan ve cam filmi kullanan sürücülere de cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı