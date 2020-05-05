- İstanbul'da cadde ve sokaklarda hareketlilik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- İstanbul'da cadde ve sokaklarda hareketlilik

- İstanbul'da cadde ve sokaklarda hareketlilik
05.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:46

- İstanbul'da cadde ve sokaklarda hareketlilik 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

- İstanbul'da cadde ve sokaklarda hareketlilik

İSTANBUL - 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Pazar ve meydanlarda insan yoğunluğu görülürken vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Şirinevler E-5 üzerinde çok sayıda aracın trafikte yerlerini aldığı görülürken E-5 üzeri iki yönlü ulaşımda yoğunluğun artmasıyla trafik zaman zaman durdu. Pazarlarda günün erken saatlerinden itibaren kalabalığın fazlalaşmasıyla hareketlilik yaşandı. Pazara gelen çok sayıda vatandaşın maske taktığı görülürken sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Alışverişlerde ise vatandaşların meyve sebzelerini alırken seçmece yaptıkları dikkat çekti. Meydanlarda hareketliliğin olduğu dikkat çekerken işlemlerini yapmak isteyen çok sayıda vatandaşın banka kuyruğunda olduğu görüldü.

"Rehavete kapılmamalıyız"

Pazarda alışverişe gelen Aydın Şen, tedbiri elden bırakmamak gerektiğini ifade ederek "Halkımızın biraz daha duyarlı olmasını beklerim, sağlık konusunda çok güzel gidiyor her şey ama biraz daha sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Pazar şu an çok kalabalık bu saatlerde bu kadar olmazdı erken gelmemize rağmen insanların duyarlı olmasını bekliyorum"diye konuştu.

- İstanbul'da cadde ve sokaklarda hareketlilik

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haber
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Haber
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haber
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haber
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Haber
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti Haber
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Ebru Gündeş Türkan Şoray Nur Yerlitaş
Spor Neymar Falcao Ali Koç Loris Karius Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: - İstanbul'da cadde ve sokaklarda hareketlilik - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 16:35:29. #1.15#
title