İstanbul'da cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı KORONAVİRÜSLE mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının 4'üncü gününde Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bulunan meydan ve caddeler sokak hayvanlarına kaldı.

KORONAVİRÜSLE mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul 'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının 4'üncü gününde Beyoğlu ve Beşiktaş 'ta bulunan meydan ve caddeler sokak hayvanlarına kaldı.

Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Beyoğlu ve Beşiktaş'ın caddeleri ve meydanları bu kez sokak hayvanlarına kaldı. Salgın öncesinde hayvanseverler tarafından beslenen sokak hayvanlarının, yiyecek bulma konusunda güçlük çektiği görüldü. İnsanlar tarafından beslenmeye alışan sokak hayvanları salgın günlerinde hayatta kalmak sokaklarda yemek aradı. Bazı sokak hayvanları Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan kapalı dükkanların önünde insan dostlarını beklerken kimiyse araç ve yaya trafiğinin olmadığı Beşiktaş Barbaros Bulvarında özgürce dolaşıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA