İstanbul'da "Büyük Göç" Sürüyor

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminde tırlar, yeni havalimanına yük taşımaya devam etti. Atatürk Havalimanı'ndaki görevlerini bitiren apron araçları Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı'na doğru hareket etti. İstanbul Havalimanı apron bölgesinde hareketliliğin devam ettiği gözlendi.

Kaynak: AA