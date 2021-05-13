İstanbul'da bayramda meydanlar boş kaldı
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İstanbul'da bayramda meydanlar boş kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı'nı da kapsamasıyla Kadıköy ve Üsküdar meydanları boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı'nı da kapsamasıyla Kadıköy ve Üsküdar meydanları boş kaldı. Buruk bir şekilde geçen bayramda boş kalan meydanlar havadan görüntülendi.

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma ile birlikte 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan'da başlamıştı. Tam kapanma öncesi vatandaşların birçoğu İstanbul'dan göç etmişti. İstanbulluların Ramazan Bayramı'nı kısıtlamadan dolayı evde geçirmek zorunda kalmasıyla meydanlar buruk bir sessizliğe büründü. Anadolu yakasında boş kalan Üsküdar ve Kadıköy meydanları havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul'da bayramda meydanlar boş kaldı
İstanbul'da bayramda meydanlar boş kaldı
İstanbul'da bayramda meydanlar boş kaldı
İstanbul'da bayramda meydanlar boş kaldı
İstanbul'da bayramda meydanlar boş kaldı
İstanbul'da bayramda meydanlar boş kaldı
İstanbul'da bayramda meydanlar boş kaldı
İstanbul'da bayramda meydanlar boş kaldı
İstanbul'da bayramda meydanlar boş kaldı
İstanbul'da bayramda meydanlar boş kaldı
İstanbul'da bayramda meydanlar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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