Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara Taksim Meydanı'ndan seyrine doyumsuz bir görsel şöleni oluşturdu.