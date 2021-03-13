Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti

13.03.2021 19:28 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:42

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara Taksim Meydanı'ndan seyrine doyumsuz bir görsel şöleni oluşturdu.

İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti

İSTANBUL - İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara Taksim Meydanı'ndan seyrine doyumsuz bir görsel şöleni oluşturdu.

İstanbul'da gün içerisinde 15 dereceyi gören sıcak hava etkili olurken, vatandaşlar açık havayı fırsat bilerek meydanlara ve parklara akın etti. Gökyüzünde bulutların oluşturduğu manzara görenleri mest etti. Akşam gün batımına yakın saatlerde oluşan etkileyici manzara seyrine doyumsuz görsel şölen oluşturdu.

Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti
Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti
Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti
Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti
Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti
Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti
Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 19:43:05. #1.14#
title