İstanbul'da bugün karla karışık yağmur bekleniyor
Kentte bugün karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.
Kentte bugün karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.
İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine yer verildi.
Bugün karla karışık yağmur beklenirken sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın en düşük 1, en yüksek 7 derece olması, rüzgarın da kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinde de kuvvetli esmesi bekleniyor.
Kentte yarın kar yağışı öngörülürken sıcaklığın en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 3 derece olacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü havanın parçalı bulutlu olması sıcaklığın da en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 5 derece olması bekleniyor.