İstanbul'da bugün karla karışık yağmur bekleniyor

07.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:28

Kentte bugün karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine yer verildi.

Bugün karla karışık yağmur beklenirken sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın en düşük 1, en yüksek 7 derece olması, rüzgarın da kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinde de kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kentte yarın kar yağışı öngörülürken sıcaklığın en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü havanın parçalı bulutlu olması sıcaklığın da en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 5 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA