İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | 4 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu - Haberler
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İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | 4 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu

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İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | 4 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu

Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor.

İSTANBUL (Haberler.com) - Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | 4 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

09.00 - 12.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 20°C ve hafif sağanak yağış bekleniyor.

12.00 - 15.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 21°C ve havanın çok bulutlu olması bekleniyor.

15.00 - 18.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 19°C ve havanın çok bulutlu olması bekleniyor.

18.00 - 21.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 18°C ve havanın çok bulutlu olması bekleniyor.

21.00 - 24.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 17°C ve havanın çok bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, 1 Ekim Cuma günü (Yarın) İstanbul'da sıcaklık en düşük 13°C ve en yüksek 20°Cderecedir. Yarın için hafif sağanak yağış beklenmektedir. Nem oranı en düşük %48 ve en yüksek %83'dir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Haber: İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | 4 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu - Haberler
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