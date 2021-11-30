İstanbul'da bugün fırtına lodos var mı? İstanbul saatlik hava durumu ne? Bugün de hava bozuk mu?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul hava durumu! İstanbul'da lodos kaç gün sürecek, havalar ne zaman düzelecek? Fırtına ne zaman bitecek? sorularının yanıtları 130 kilometreye çıkan lodos sonrası merak konusu oldu. 29 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da birçok yerde çatılar uçarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını açıkladı. Peki, İstanbul'da bugün fırtına lodos var mı? Bugün de hava bozuk mu?

İSTANBUL'DA BUGÜN FIRTINA LODOS VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların biteceği tarih belli oldu. Buna göre sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde olması bekleniyor.

İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU NE?

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden saat 19.00'da alınan verilere göre; İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtına, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edecektir.Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar rüzgâr 50-60 km/sa hıza düşecektir. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgârın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazartesi) Marmara'nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı (30.11.2021) günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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