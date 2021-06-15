İstanbul'da bugün en fazla yağış Şişli'de ölçüldü
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İstanbul'da bugün en fazla yağış Şişli'de ölçüldü

İstanbul'da bugün en fazla yağış Şişli'de ölçüldü
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada su baskını yaşanırken, en fazla yağış Şişli'de ölçüldü.

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada su baskını yaşanırken, en fazla yağış Şişli'de ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre kentte etkili olan yağış nedeniyle, bazı noktalarda, alt geçitlerde göllenmeler yaşandı.

İBB ekipleri yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara karşı müdahalede bulundu.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre sağanak sonucunda, Şişli'de metrekareye 47 kilogram, Güngören'de 30 kilogram yağış düştü. En az yağış ise 9,6 kilogram ile Eyüpsultan'a bağlı Göktürk'te ölçüldü. Anadolu Yakası'nda Üsküdar'da metrekareye 10,3 kilogram, Kadıköy'de ise 9,8 kilogram yağış ölçüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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