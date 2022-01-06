İstanbul'da bugün 8 ilçede su kesintisi olacak. Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - 6 Ocak 2022 Perşembe günü, Arnavutköy, Başakşehir, Güngören, Sarıyer, Silivri, Çekmeköy, Üsküdar, Şile hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 6 Ocak 2022 Perşembe belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da 8 ilçede yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi ilçelerde olacağı merak konusu oldu. 6 Ocak 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 6 Ocak Perşembe günü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 6 Ocak Perşembe 2022 su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

Arnavutköy İlçesi

Hadımköy Mah 09:53- 16:00Haraççı Mah 10:00- 17:00

Başakşehir İlçesi

Güvercintepe Mah 09:00- 15:00

Güngören İlçesi

Abdurrahman Nafiz Gürman Mah 10:23- 13:30

Sarıyer İlçesi

Rumeli Hisarı Mah 10:32- 14:00

Silivri İlçesi

Çanta Balaban Mah 10:45- 13:00

Çekmeköy İlçesi

Ömerli Mah, Koçullu Mah 10:21- 14:00

Üsküdar İlçesi

Ünalan Mah 10:23- 12:30

Şile İlçesi

Ahmetlı Mah 10:18- 12:30

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