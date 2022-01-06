İstanbul'da bugün 8 ilçede su kesintisi olacak. Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek?
İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Arnavutköy, Başakşehir, Güngören, Sarıyer, Silivri, Çekmeköy, Üsküdar, Şile hattı üzerinde su kesintisi olacak. Zorunlu çalışma nedeni ile 6 Ocak 2022 Perşembe belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacaktır. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacaktır?
İSTANBUL (Haberler.com) - 6 Ocak 2022 Perşembe günü, Arnavutköy, Başakşehir, Güngören, Sarıyer, Silivri, Çekmeköy, Üsküdar, Şile hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 6 Ocak 2022 Perşembe belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da 8 ilçede yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi ilçelerde olacağı merak konusu oldu. 6 Ocak 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 6 Ocak Perşembe günü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 6 Ocak Perşembe 2022 su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…
SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
Arnavutköy İlçesi
Hadımköy Mah 09:53- 16:00Haraççı Mah 10:00- 17:00
Başakşehir İlçesi
Güvercintepe Mah 09:00- 15:00
Güngören İlçesi
Abdurrahman Nafiz Gürman Mah 10:23- 13:30
Sarıyer İlçesi
Rumeli Hisarı Mah 10:32- 14:00
Silivri İlçesi
Çanta Balaban Mah 10:45- 13:00
Çekmeköy İlçesi
Ömerli Mah, Koçullu Mah 10:21- 14:00
Üsküdar İlçesi
Ünalan Mah 10:23- 12:30
Şile İlçesi
Ahmetlı Mah 10:18- 12:30
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