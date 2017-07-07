İstanbul'da Bu Yollar Kapalı

CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da Bu Yollar Kapalı

CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kaynak: Dunya.com