İSTANBUL'DA BU SABAH HER YER BAYRAKLARLA SÜSLENDİ İSTANBUL'un birçok yerinde koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçiren İstanbullular, ev ve apartman dış duvarlarına, balkonlarına ve pencerelerine Türk bayrağı astı.

İSTANBUL'un birçok yerinde koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçiren İstanbullular, ev ve apartman dış duvarlarına, balkonlarına ve pencerelerine Türk bayrağı astı. Kentin ana caddeleri, dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Yollara ve cadde üzerindeki binaların yola bakan taraflarına asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri, görsel şölen oluşturdu. Caddelerin yanı sıra çevredeki site ve binaların da Türk bayraklarıyla donatıldığı görüldü. Kaynak: DHA