İstanbul'da bu sabah her yer bayraklarla süslendi İSTANBUL'un birçok yerinde koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçiren İstanbullular, ev ve apartman dış duvarlarına, balkonlarına ve pencerelerine Türk bayrağı astı.



- İstanbul İSTANBUL 'un birçok yerinde koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçiren İstanbullular, ev ve apartman dış duvarlarına, balkonlarına ve pencerelerine Türk bayrağı astı. Kentin ana caddeleri, dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Yollara ve cadde üzerindeki binaların yola bakan taraflarına asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri, görsel şölen oluşturdu. Caddelerin yanı sıra çevredeki site ve binaların da Türk bayraklarıyla donatıldığı görüldü.- İstanbul Kaynak: DHA