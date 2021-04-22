İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR

İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'den Avcılar'a kadar uzanan dereyi bırakılan atıklar turuncuya boyadıErol DEĞİRMENCİ - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR'den başlayarak Avcılar'a kadar uzanan ve çevresinde tarım arazilerinin bulunduğu dere, bırakılan atıklar nedeniyle turuncuya boyandı.

Başakşehir'den Avcılar'a kadar uzanan dereyi bırakılan atıklar turuncuya boyadı

Erol DEĞİRMENCİ - Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR'den başlayarak Avcılar'a kadar uzanan ve çevresinde tarım arazilerinin bulunduğu dere, bırakılan atıklar nedeniyle turuncuya boyandı.

Arnavutköy ve Esenyurt'tan sonra Avcılar'da da bir dere atık nedeniyle renk değiştirdi. Başakşehir'den başlayarak Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi'nden geçen dere bırakılan atıklar nedeniyle turuncuya boyandı. Dereye giden bir kanalın tamamının turuncu olduğu kameralara yansıdı. Hemen yanında tarım arazilerinin bulunduğu ve insanların hayvanlarını otlattığı dereye bırakılan atıklar, aynı zamanda çevrede pis kokuya da neden oluyor. Çevre sakinleri, yetkililerden dereye bir çözüm bulmasını bekliyor.

"ŞİKAYETTE BULUNDUK AMA ÇÖZÜM BULAMADIK"

Yeşilkent Mahallesinde yaşayan Ali Can, dereye bırakılan atıklarla ilgili şikayette bulunduklarını fakat çözüm bulamadıklarını söyleyerek, "Önüne gelen çöpünü, pisliğini atıyor. Geçen 2 tane çocuk oynarken, düşüyordu. Annesi ve babası, belediyeye şikayet etti. Gelen giden kimse olmadı. Etraftaki nakliyeler gelip, pislik döküyor. Hafriyat kamyonları geliyor. Bu konuya kimse bir şey demiyor. Şikayette bulunduk ama bir çözüm bulamadık hala. Özellikle sinek çok oluyor, koku çok oluyor" dedi.

KİRLİLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Deredeki kirlilik kameraya yansıdı. Tarım arazilerinin hemen yanında bulunan ve hayvanların otladığı turuncuya boyanan deredeki kirlilik, havadan görüntülendi.

İSTANBUL'UN DERELERİ RENGARENK

İstanbul'un dereleri son günlerde rengarenk akıyor. Daha önce Arnavutköy'de dere kırmızı akmıştı. Esenyurt'taki Haramidere de farklı günlerde mavi, kırmızı, sarı, yeşil ve siyah akmıştı. Yetkililer derelerden örnekler alırken geçen süreye rağmen henüz açıklama yapılmadı.

İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR
İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR
İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR
İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR
İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR
İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR
İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR
İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR
İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR
İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR
İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR
İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR
İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR
İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi
Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi
FETÖ'nün hücre evlerinde viski ve şarap şişeleri çıktı
FETÖ'nün hücre evlerinde viski ve şarap şişeleri çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Vedat Bilgin Nikos Dendias Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müjde Ar Şeyma Subaşı Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA BU KEZ 'TURUNCU DERE'... TARLALAR ARASINDAN GEÇİYOR, HAYVANLAR OTLUYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 13:02:52. #1.15#

title