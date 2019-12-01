İstanbul'da bu haftanın sanat etkinlikleri

01.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:44

İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında, yarısı çocuklar için olmak üzere, 20 oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Program kapsamında 4-7 Aralık'ta "Osmanlı'nın Sherlock Holmes"u diye anılan "Komiser Avni"nin maceralarını anlatan "Amanvermez Avni" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde, Chloe Lambert'in yazdığı "Uzlaşma" Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesinde ve Haldun Taner'in yazıp Naşit Özcan'ın yönettiği "Ay Işığında Şamata" Kağıthane Sadabad Sahnesinde izlenebilecek.

Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde Nezihe Meriç'in kaleme aldığı, Hülya Karakaş'ın yönettiği "Çın Sabahta", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesinde 1957 yapımı sinema filmi de olan "On İki Öfkeli Adam", Ümraniye Sahnesinde Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen'in müziklerini tasarladığı "İki Efendinin Uşağı", Gaziosmanpaşa Sahnesinde "Ay, Carmela" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Hisse-i Şayia (Bir Evlilik Komedisi)" sahnelenecek.

Jacques Deval'in yazdığı Haldun Dormen'in yönettiği "Şahane Züğürtler" 5-7 Aralık'ta Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Çocuk oyunlarında ise 5 ve 6 Aralık'ta "Bir Gün Ayakkabımın Teki" Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesinde, "Karagöz Çiftlik Bekçisi" Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minin tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

"Yaşasın Sayfalar" isimli yeni oyunun Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesinde sergileneceği 8 Aralık'ta ayrıca "Bisküvi Adam" Fatih Reşat Nuri Sahnesinde, "Bir Kümes Hikayesi" Gaziosmanpaşa Sahnesinde, "Üzgün Ağaçlar Ülkesi" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde, "Yaşasın Barış" Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde, "Rüya" Kağıthane Sadabad Sahnesinde, "Harikalar Mutfağı" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesinde, "Pollyanna" Ümraniye Sahnesi'nde ve "Palyaço Prens" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesinde oynanacak.

Devlet Tiyatroları

İstanbul Devlet Tiyatrosunda 3-8 Aralık'ta Boris Vian'ın yazdığı "Kasaplığın El Kitabı" Cevahir Sahneleri Salon 1'de, Okday Korunan'ın yazıp yönettiği "İyi Şanslar" Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, Jules Verne'nin meşhur eseri "80 Günde Devr-i Alem" Kozyatağı Kültür Merkezinde, Sevim Burak'ın yazdığı "Sahibinin Sesi" de Üsküdar Tekel Sahnesi'nde seyredilebilecek.

Alain Badiou'nun yazdığı "Filozof Ahmed" Üsküdar Stüdyo Sahne'de ve Hezarfen Ahmed Çelebi'yi anlatan "Uçmak- Hezarfen Ahmed Çelebi" de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 3-7 Aralık'ta oynanacak.

Koray Karaca'nın tek kişilik performans sergilediği "Eyvah Nadir" 7 ve 8 Aralık'ta Zeytinburnu Sahnesi'nde, Sait Faik Abasıyanık'ın "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" oyunu 5,6 ve 7 Aralık'ta Garibaldi Salon 2'de izlenebilecek.

Sahne sanatları ve konserler

Rus Piyanist Evgeny Grinko, 2 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi, 5 Aralık'ta ise Maslak TİM Show Center'da konser verecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "Winterreise" operasını 4 Aralık'ta Kadıköy Süreyya Operası'nda sergilerken, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda da aynı gün dünyaca ünlü piyanist İdil Biret ve keman virtüözü Cihat Aşkın'ın solist olarak yer alacağı konserle besteci ve şef Çetin Işıközlü'nün 50'nci sanat yılı kutlanacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Murat Cem Orhan şefiliğinde 6 Aralık'ta, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Şebiarus'un 746'ıncı yıldönümünde Hz. Mevlana'nın anısına sahne alacak. Koro, Mehmet Güntekin şefiliğinde, Dede Efendi'nin Hüzzam Mevlevi Ayini'ni 8 Aralık'ta vereceği konserde icra edecek.

Zorlu PSM "120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi" sloganıyla yola çıkan "Sertab'ın Müzikali"ni 2 Aralık'ta, Talimhane Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan "Gerçek" oyununu 5 Aralık'ta, rock, folk ve cazı harmanlayan "The Aristocrats" grubunu 6 ve 7 Aralık'ta, alternatif pop müzik sanatçısı Ceren Gündoğdu'yu ise 6 Aralık'ta ağırlayacak.

Klasik Türk müziğinin en önemli isimlerinden Zeki Müren, doğumunun 88'inci yıl dönümü olan 6 Aralık'ta "İncesaz" konseriyle Grand Pera Emek Sahnesinde anılacak.

Sergiler ve paneller

El yazmaları üzerinden Osmanlı toplumunda çok dillilik, gündelik hayat, tıp, evren ve zamanın bilgisi, toplumsal cinsiyet ve cinselliğin izlerini süren "Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikayeler" sergisi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsünün ev sahipliğinde 3 Aralık'ta açılacak.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, fotoğrafın bulunması ve ilk fotoğraf gezisinin gerçekleşmesinin 180'inci yılında "Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl" başlıklı çağdaş fotoğraf sergisini 4 Aralık'ta sanatseverlerle buluşturacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, Mehmet Alagöz'ün "göç" temasına odaklandığı eserlerini 5 Aralık'ta sanatseverlerin beğenisine sunucak.

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçenin dünü, bugünü ile yarınını kapsayan tebliğlerin sunulacağı "Beykoz Sempozyumu 2019", 6-8 Aralık'ta Limak Avrasya Otel'de düzenlenecek.

Prof. Dr. Semavi Eyice 5 Aralık'ta FSMSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'de, Orhan Şaik Gökyay ise 7 Aralık'ta Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde anılacak.

Kaynak: AA