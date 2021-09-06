İstanbul'da bu hafta yağış var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?

İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların artmasının ardından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, İstanbul'da bu hafta yağış var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?