İstanbul'da bu hafta yağış var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?
İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların artmasının ardından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, İstanbul'da bu hafta yağış var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?
İstanbul'da yağış son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Hafta içi etkili olması beklenen yağışlar ile ilgili Meteoroloji Merkezi'nin uyarılarının ardından vatandaşlar internette en çok "İstanbul'da bu hafta yağış var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?" sorularını araştırmakta. İşte İstanbul'daki yağışlar ile ilgili detaylar.
İSTANBUL'DA BU HAFTA YAĞIŞ VAR MI?
İstanbul'da bu hafta 6 Eylül Pazartesi günü rüzgarın yanı sıra saat 18.00'e kadar sağnak yağış etkili olacak. Salı ve Çarşamba günleri rüzgarın etkili olması beklenirken, Perşembe, Cuma ve Cumartesi öğlen saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışın ara ara etkisini arttırması bekleniyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
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İSTANBUL BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?
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Hafta içi etkili olan yaşışların Cumartesi günü de öğlen saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, Pazar günü ise havanın yağışsız ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.
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