İstanbul'da bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da "yeni normal"e uyulması kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimlerin gerçekleştirileceğini bildirdi.
16.06.2020 22:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:48
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da "yeni normal"e uyulması kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimlerin gerçekleştirileceğini bildirdi.
İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İstanbul'da yeni normal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek. Polis bölgemizde 3 bin 150 görevli 550 devriye, jandarma bölgemizde ise 984 görevli 368 devriye halinde denetim yapacak."
Kaynak: AA