İstanbul'da, boşanmak isteyen eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

21.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:48

Boşanmak isteyen eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hakkı Topcu ve avukatı ile maktul Meral Topcu'nun ailesi katıldı.

Sanık Hakkı Topcu, eşini çok sevdiğini, eşinin icapçı olarak hastanede kaldığı gecelerde eve geç gitmesinden, bilgisi dışında Ankara'ya gitmesinden şüphelendiğini ve eşinin kendisine soğuk davrandığını savundu.

Tüm şüphelerine rağmen eşinin evine dönmesini istediğini ancak olay anında "25 senemi yedin." diyerek hakaret etmesinin ipleri kopardığını savunan Topcu, "İstemeyerek vurdum. Yere düştüğünü görünce kendimi de kafamdan vurdum, ölmedim. Çok pişmanım. Allah için çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hakkı Topcu'yu "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın sabıkasız oluşu, suçun işlenmesinden sonraki pişmanlığı ve duruşmalarda gözlenen kişiliğini göz önüne alan mahkeme, sanık Topcu'nun cezasını müebbet hapis cezasına indirdi.

Mahkeme, sanık Topcu'yu "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya kullanma" suçundan da 6 bin 500 lira adli para cezasına mahkum etti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1994'te evlenen Meral Topcu ve sanık Hakkı Topcu'nun 2 çocuğu olduğu, sanığın uzun süredir çalışmadığı için evin geçimini maktulun sağladığı, bunun da tartışmalara neden olduğu anlatıldı.

Meral Topcu'nun, çocuklarını alarak 3 yıl önce yaptığı gibi babasının evine sığındığı, araya giren aile bireylerinin de uzlaşma sağlayamadığı aktarılan iddianamede, maktulun boşanma davası açtığı kaydedildi.?

Sanık Hakkı Topcu'nun 17 Aralık 2018'de sabah saatlerinde araçla maktulun babasının Bağcılar'daki evinin yakınlarına geldiği ifade edilen iddianamede, maktul evden çıktıktan 3-5 dakika sonra silah sesleri duyulduğu belirtildi.?

İddianamede, Meral Topcu'nun ailesinin, silah seslerini duyduktan sonra camdan bakınca sanığın aracını, sanığın ve maktulun yerde yattığını gördükleri aktarılarak, olayda Meral Topcu'nun hayatını kaybettiği, sanık Hakkı Topcu'nun, çene kemiğinde ve beyin konuşma merkezinde hasar meydana geldiği aktarıldı.

İddianamede, sanık Hakkı Topcu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA