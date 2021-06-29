İstanbul'da boşanmak isteyen eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısına çıktı
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İstanbul'da boşanmak isteyen eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısına çıktı

İstanbul'da boşanmak isteyen eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısına çıktı
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık Okan Taş'ın, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlandı.

Boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık Okan Taş'ın, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlandı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Okan Taş (23) ile müdahil Aleyna Tülay Taş (20) ve taraf avukatları katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen bir avukat da duruşmada hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından savunması alınan sanık Taş, olay günü eşinin telefonunu almak istediğini, vermemesi üzerine tartıştıklarını ve kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Aleyna Tülay Taş ile evlenmeden önce aralarında bir ilişki olduğunu ve hakkında cinsel istismar iddiasıyla suçlamada bulunduğu için evlendiğini ileri süren sanık Taş, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Aleyna Tülay Taş ise şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası adliyenin karşısındaki meydanda açıklama yapan Aleyna Tülay Taş, olay günü kızına bir şeyler almak için evden çıktığını, sanığın bir anda arkadan gelerek elindeki bıçağı gösterdiğini, kendisini sokağa sürükleyerek 16 kez bıçakladığını anlattı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aleyna Tülay Taş'ın 2 Nisan 2021'de Bayrampaşa'da yürüdüğü esnada arkasından gelen eşi Okan Taş tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden yaşamını tehlikeye sokacak derece bıçakla yaralandığı anlatılıyor.

Olay yeri görüntülerine göre, sanığın Aleyna Tülay Taş'ı, yere düşmesine rağmen bıçaklamaya devam ettiği, öldürme kastı ile hareket ettiği belirtilen iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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