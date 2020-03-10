İstanbul'da, boşanma aşamasındaki eşinin ailesine saldıran kişiyle yakınlarına dava Pendik'te, boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi ve babasına saldıran Murat G. ile ailesi hakkında çeşitli suçlardan 6 yıldan 23 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle dava açıldı.

Pendik'te, boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi ve babasına saldıran Murat G. ile ailesi hakkında çeşitli suçlardan 6 yıldan 23 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Murat G. ile eşinin boşanma aşamasında olması nedeniyle iki aile arasında husumet bulunduğu belirtildi.

İddianamede, 9 Eylül 2019'da Ahmet Yesevi Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde araçla seyir halindeyken karşılaşmaları üzerine Murat G. ve 2 erkek kardeşinin araçtan inerek, silah sayılan beyzbol sopalarıyla, kayınpeder Adil T. ve oğluna saldırdığı belirtildi.

Darp eylemine iştirak eden Murat G'nin annesi Filiz K'nin de Adil T. tarafından tornavidalı saldırı sonucu yaralandığı aktarılan iddianamede, tutuklu sanıklar Murat G. ve 2 kardeşinin "silahla kasten yaralama", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından 7 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca, müşteki sanık Filiz K'nin, "kasten yaralama", "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 6 yıldan 20 yıla, müşteki sanık Adil T'nin ise "silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA