İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini yaralayan kişi intihar etti
Haberler » Güncel » İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini yaralayan kişi intihar etti - Haber

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini yaralayan kişi intihar etti

Kağıthane'de, boşanma aşamasında olduğu eşini ağır yaralayan kişi intihar etti.

24.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:24
İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini yaralayan kişi intihar etti

'de, boşanma aşamasında olduğu eşini ağır yaralayan kişi intihar etti.

İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki bir iş yerinde Yasin E, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi Öznur E'ye ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Yasin E'yi Barbaros Caddesi'ndeki bir parkta başına ateş ederek intihar etmiş halde buldu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler