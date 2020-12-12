İstanbul'da kısıtlamayla birlikte yollar boş kaldı
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İstanbul'da kısıtlamayla birlikte yollar boş kaldı

12.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:20

İstanbul'da kısıtlamayla birlikte yollar boş kaldı 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi.

İstanbul'da kısıtlamayla birlikte yollar boş kaldı

İSTANBUL - 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Dün akşamı saat 21.00'da başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Cumartesi sabahı İstanbul'daki D-100 karayolunda sessizlik hakim oldu. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.

İstanbul'da kısıtlamayla birlikte yollar boş kaldı
İstanbul'da kısıtlamayla birlikte yollar boş kaldı
İstanbul'da kısıtlamayla birlikte yollar boş kaldı
İstanbul'da kısıtlamayla birlikte yollar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

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