İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında 10 PKK'lı terörist yakalandı
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İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında 10 PKK'lı terörist yakalandı

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında 10 PKK'lı terörist yakalandı.

26.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:16
İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında 10 PKK'lı terörist yakalandı

'da bombalı eylem hazırlığında 10 'lı terörist yakalandı. Teröristlerle birlikte 10 kilo patlayıcı ele geçirildi.


PKK/KCK terör örgütü üyesi A.S.L. isimli kadın örgüt mensubu ve M.K. isimli erkek örgüt mensubunun Suriyeli şahıslar adına düzenlenmiş sahte kimlikle Türkiye'ye giriş yaptığını belirleyen Terörle Mücadele polisi, konuya ilişkin çalışma başlattı. Zanlıların İstanbul'da devlet büyüklerine, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkelerine, kontrol noktalarına, stratejik ve ekonomik öneme sahip noktalara bombalı saldırı düzenleyeceği bilgisini alan polis operasyon için düğmeye bastı. Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da 5 adrese baskın düzenleyen polis iki örgüt mensubu ve onlara yardım eden 8 zanlıyı gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 10 kilo patlayıcı madde, tetikleyici, fünye, 2 adet tabanca, şarjör, fişek ve tabancalara ait susturucu ele geçirildi.


Zanlılar ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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