İstanbul'da terör operasyonu: Kırsaldan Türkiye'ye gelen 4 örgüt üyesi yakalandı
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İstanbul'da terör operasyonu: Kırsaldan Türkiye'ye gelen 4 örgüt üyesi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, kırsaldan geldikleri belirlenen 4 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, kırsaldan geldikleri belirlenen 4 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölü terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra legal veya illegal yollardan yurda giriş yapan PKK üyelerinin İstanbul'da barındıkları tespit edildi. Alınan istihbarat üzerine bu sabaha karşı harekete geçen TEM Şube ekipleri, 8 farklı ilçede 8 adrese özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 4 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Basılan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan terör örgütü üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıların, örgütün Irak ve Suriye kamplarında bulundukları ifade ediliyor. Dört şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

İstanbul'da terör operasyonu: Kırsaldan Türkiye'ye gelen 4 örgüt üyesi yakalandı
İstanbul'da terör operasyonu: Kırsaldan Türkiye'ye gelen 4 örgüt üyesi yakalandı
İstanbul'da terör operasyonu: Kırsaldan Türkiye'ye gelen 4 örgüt üyesi yakalandı
İstanbul'da terör operasyonu: Kırsaldan Türkiye'ye gelen 4 örgüt üyesi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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