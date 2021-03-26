İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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