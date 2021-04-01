Bizans dönemine ait 3 bin 540 sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
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Bizans dönemine ait 3 bin 540 sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK - Haberler | Güncel
Bizans dönemine ait 3 bin 540 sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

FATİH ve Avcılar'da kaçak tarihi eser toplayan ve satan kişilere yönelik 2 adrese düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 3 bin 540 adet sikke ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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FATİH  ve Avcılar'da kaçak tarihi eser toplayan ve satan kişilere yönelik  2 adrese düzenlenen  operasyonda, Bizans dönemine ait  olduğu belirlenen 3 bin 540 adet sikke ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen sikkeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Fatih ve Avcılar'da 2 ayrı adreste, Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen tarihi eser toplayan ve satan kişiler bulunduğu ihbarını aldı.  Harekete geçen ekipler 30 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında adreslere  2 ayrı baskın düzenledi. Polis ekiplerince  buralarda yapılan aramalarda, Bizans medeniyetlerine ait olduğu tespit edilen 3 bin 540 adet sikke ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda sikkelerin sayı ve nitelik bakımından Bizans döneminde  günlük hayatta kullanıldığı, bazı sikkelerin  döneminde bile az bulunan nitelikte olduğu bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüphelinin  emniyetteki işlemleri sürüyor. Ele geçirilen sikkeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenirken, sikkelerin Kültür Varlıkları İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.


- İstanbul
Bizans dönemine ait 3 bin 540 sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK

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