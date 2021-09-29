İstanbul'da birçok noktada taksicilere yönelik denetim yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da birçok noktada taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy, Şişli ve Fatih ilçelerinde kurulan kontrol noktalarında taksicileri denetledi.

Denetim kapsamında polis ekipleri, tek tek araçları durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.

Uygulama kapsamında ayrıca taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen dört taksi sürücüsüne toplam 4 bin lira para cezası kesildi.

Denetimlerde çalışma izni ve ruhsat süresi dolan üç taksi sürücüsüne para cezası uygulandı.

Daha sonra üç taksi, çekici yardımıyla Yediemin Otoparkı'na götürüldü.